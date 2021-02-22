Бийск: О чем премьерный фильм «Батя» и почему его обязательно нужно смотреть всем

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Изначально авторы хотели сделать из него ситком для ТНТ.

«Батя» — российский полнометражный фильм, экспериментальный мультиформатный проект ТНТ.

По ранним задумкам он должен был предстать перед зрителем в рамках жизненного скетч-шоу, которое с любовью высмеивала отца старой закалки образца 90-х годов. Но чем дальше авторы писали сценарий, тем больше понимали, что их идея становится интереснее и глубже, а, следовательно, уже выходит за узкие рамки скетч-повествования.

Сценаристы решили сделать упор на баланс комедии и понятной драму, прописав пронзительную линию отца и сына, чьи отношения на экране показываются сквозь года.

В детстве воспитанием Макса (Андрей Андреев) занимался его отец (Владимир Вдовиченков), который использовал для воспитания весьма традиционные советские методы. Например, мальчик быстро перестал путать лево и право, так как батя делал ему ни с чем не сравнимую «крапиву» на руке. Простой арифметике Макс научился по датам на кладбищенских надгробиях. Он раз и навсегда уяснил, что нельзя сквернословить при отце, когда тот вымыл ему рот с мылом.

Спустя много лет Макс (Стас Старовойтов) женился и сам обзавелся двумя детьми. И теперь вместе со своей семьей он едет в родной дом, чтобы поздравить отца с 70-летием, а по дороге вспоминает свое детство. Батя, по его мнению, был весьма с ним строг. Он постоянно сравнивает свои отношения с отцом и собственными детьми.

— Эта история максимально близка нам, молодым отцам. Мы воспитываем наших детей сегодня в тепличных условиях, следим, чтобы они не упали, не поцарапались, не прикоснулись к тому, к чему мы сами прикасались в детстве. Нас в 90-е воспитывали по-другому, и это было круто. Это история про два поколения, — рассказал директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев.

Но главной заслугой авторов является идеальный кастинг. Роль бати позвали исполнить Владимира Вдовиченкова, который справился со своими обязанностями безупречно. В нем изящно сочетаются комичность и некая трагичность, из-за чего за ним интересно наблюдать. Некоторые цитаты из фильма уже успели стали мемами, а комедийный дар Вдовиченкова после «Бати» становится еще более очевидным.

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08:48, 21.02.2021 685

Бийский рабочий