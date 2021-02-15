Бийск: Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Во многом на отсутствие участников сказались пандемия и мороз – сегодня в городе утром было -24 градуса.

Гонка прошла сегодня, 14 февраля, на совершенно новом месте – на лыжной трассе в лесу на АБ – ранее соревнования всегда проводились в Заречье.

Участников было немного – в архивах «БР» за прошлые годы есть фотографии, на которых видно, что участников раньше было в несколько раз больше. Возможно, сказались морозы, пандемия (нельзя было участвовать людям старше 65 лет) и то, что о гонке почти не было анонсов – даже на сайте городской администрации.

Эта акция общекраевая – в этот же день на лыжи встали во многих муниципалитетах Алтайского края.

Добавим, что всероссийская гонка на лыжах проводится по всей России ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником.

Традиционная гонка «Лыжня России» состоялась 22 февраля в Бийске

15:00, 22.02.2020 8346

Бийский рабочий