Бийск: Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

7 1 из 17 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы1 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы2 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы3 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы4 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы5 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы6 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы7 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы8 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы9 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы10 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы11 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы12 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы13 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы14 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы15 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы16 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы17 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы18 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы19 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы20 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы21 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы22 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы23 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы24 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы25 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы26 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы27 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы28 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы29 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы30 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы31 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы32 Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы33

Во многом на отсутствие участников сказались пандемия и мороз – сегодня в городе утром было -24 градуса.

Гонка прошла сегодня, 14 февраля, на совершенно новом месте – на лыжной трассе в лесу на АБ – ранее соревнования всегда проводились в Заречье.

Участников было немного – в архивах «БР» за прошлые годы есть фотографии, на которых видно, что участников раньше было в несколько раз больше. Возможно, сказались морозы, пандемия (нельзя было участвовать людям старше 65 лет) и то, что о гонке почти не было анонсов – даже на сайте городской администрации.  

Эта акция общекраевая – в этот же день на лыжи встали во многих муниципалитетах Алтайского края.

Добавим, что всероссийская гонка на лыжах проводится по всей России ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником.

Нынешняя «Лыжня России» в Бийске не стала такой массовой, как в прошлые годы34

Традиционная гонка «Лыжня России» состоялась 22 февраля в Бийске

15:00, 22.02.2020 8346

 

Бийский рабочий

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