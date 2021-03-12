Бийск: Нюх на воров: в Бийске служебная собака довела полицию до дома подозреваемого

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9 марта в пятом часу утра на телефон дежурной части полиции поступил звонок от охранника одного из предприятий в Приобской части города.

Правоохранителям он сообщил, что при обходе территории обнаружил проникновение в помещение склада. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой входили кинолог и его четвероногий напарник. По прибытии на место и осмотрев территорию, старший сержант Александр Роготовский применил собаку по следу.

Пес уверенно провел своего хозяина более двух километров к дому в районе микрорайона Зеленый клин, где у шахты лифта были обнаружены брошенные злоумышленником перчатки. В ходе обхода подъезда сотрудники уголовного розыска задержали бийчанина 1971 года рождения. В содеянном мужчина признался.

В настоящее время по данному факту проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Под покровом ночи: полиция Бийска задержала подозреваемого в серии краж

17:06, 09.02.2021 1095

Бийский рабочий