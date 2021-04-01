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Алтайский край

Бийск: Новый штраф для дачников появится в России с этого года

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

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В России ужесточились правила разжигания костров на дачных участках.

Новый штраф вступит в силу для владельцев дачных участков в этом году. Об этом сообщил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин радиостанции «Говорит Москва».

Так, будут уточнены правила разжигания костров. Избавляться от мусора с помощью огня теперь категорически запрещено. Если костер будут разжигать для пикника, необходимо соблюсти несколько правил.

— Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность, — объяснил Чаплин.

За данные нарушения дачникам придется заплатить 5 тысяч рублей.

Новый штраф для дачников появится в России с этого года1

И частные дома тоже: дачную амнистию продлили еще на пять лет

13:37, 16.02.2021 1072

Бийский рабочий

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