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Алтайский край

Бийск: Новый беспилотник: в Алтайском крае трамвай без водителя начал движение

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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Инцидент произошел 19 марта в Барнауле, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

Видео с происшествия опубликовали в соцсети «Инцидент Барнаул»:

— Сначала кондуктор пыталась его остановить, упала. Потом мы увидели водителя трамвая висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак «Ок» и мы поехали дальше, — рассказал один из пассажиров трамвая.

В соцсетях жители Барнаула тут же обозвали это происшествие «восстанием машин» и «испытанием нового беспилотника».

—  Новый эксперимент администрации! Сначала трамваи без кондуктора, а теперь и без водителя, а потом сами по рельсам ходить будем, — шутят жители краевой столицы.

Кстати, износ трамвайного парка в Барнауле составляет более 90%. Добавим, что в Бийске ситуация с трамваями не лучше – не так давно в городе в районе Лесозавода загорелся трамвай, следовавший по маршруту.

Новый беспилотник: в Алтайском крае трамвай без водителя начал движение 1

В Бийске загорелся трамвай, находящийся на маршруте

19:20, 15.03.2021 3966

 

Бийский рабочий

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