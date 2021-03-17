ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Новый «дом» появился у бийской общественной организации «Апрель»

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

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В планах активистов начать работу 2 апреля.

У бийской организации «Апрель» появился новый дом. До этого общественники, которые работают с детьми с расстройством аутистического спектра, 5 лет арендовали помещение на собственные деньги. Им приходилось ютится в помещении в 16 кв.м.

В этом году организации выделили пустующее помещение. Оно требует ремонта, а с ним, кстати, совершенно бесплатно помогают обычные бийчане. Родители детей самостоятельно клеят обои, стелют линолеум, красят, белят. Кроме того помощь оказывают и горожане. Один из добровольных помощников — Андрей Шатохин, оплатил бригаду электриков, так как в помещении была необходима замена проводки.

Общественники отмечают, что в помощи помощников им сильно помогают социальные сети. Организация размещает в них информацию о ходе ремонта и о том сколько уже сделано. Сейчас для завершения ремонта активистам необходимы линолеум, краска, плинтуса, входные двери.

Как в Бийске живут дети с расстройством аутистического спектра

14:45, 22.12.2020 1775

Бийский рабочий

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