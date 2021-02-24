ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Новые правила увеличат число россиян с правом на досрочную пенсию

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

0

Расчет стажа для досрочной пенсии предлагают изменить.

Минтруд разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, сообщает «Российская газета».

В списки, дающие право на досрочную пенсию, предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования работников. Сейчас периоды обучения в трудовой стаж не входят. Речь идет о работниках, которым по роду деятельности требуется постоянно проходить обучение. На это время за ними сохраняются рабочие места, а работодатели отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование.

Проект постановления уже разработан. Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых.

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar