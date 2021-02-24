Бийск: Новые правила увеличат число россиян с правом на досрочную пенсию

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Расчет стажа для досрочной пенсии предлагают изменить.

Минтруд разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, сообщает «Российская газета».

В списки, дающие право на досрочную пенсию, предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования работников. Сейчас периоды обучения в трудовой стаж не входят. Речь идет о работниках, которым по роду деятельности требуется постоянно проходить обучение. На это время за ними сохраняются рабочие места, а работодатели отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование.

Проект постановления уже разработан. Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых.

Бийский рабочий