Бийск: Новую дорожную технику, поступившую в Бийск от края, до сих пор не оформили • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Однако власти города выводят на улицы Бийска дополнительные машины – чтобы справиться с последствиями снегопадов.

Напомним, в прошлую пятницу водители автобусов Бийска отказались выходить на линию из-за плохо расчищенных дорог, а жители многоквартирных домов и частного сектора стали жаловаться на то, что мусоровозы не могут проехать к площадкам сбора ТКО.

Как сообщили для ГТРК «Алтай» в мэрии города, постепенно ситуация стабилизируется. Сейчас на улицах Бийска, по данным администрации, работает более 40 единиц техники – она чистит тротуары и проезжую часть в ночное время. В обычное время дорожники используют только 30 машин.

— Техника работает над расширением дорог, проводится чистка тротуаров, на контроле стоят остановочные павильоны, их посыпают песко-соляной смесью. Расчищают конечные, где разворачиваются автобусы. Сбоев в организации работы пассажирского транспорта не допускается. Придомовые территории убираются силами управляющих компаний, ТСЖ. Если поступают какие-либо сигналы, что не может проехать мусоровоз, то на место выезжают сотрудники администрации города, разбираются. Проблемы в большинстве случаев решаются, и мусор вывозится, — сообщил Павел Сидоренко, начальник пресс-центра администрации Бийска.

Интересно, что в связи с уборкой снега и нехваткой техники в Приобском районе – из-за чего и возник конфликт с автобусниками, до сих пор в подвешенном состоянии остается вопрос с полученной Бийском новой техникой – правительство края еще в ноябре заявляло, что наукоград получит 13 единиц.

Затем мэрия Бийска подкорректировала эту информацию, сообщив, что техника придет только в середине декабря.

— Никакой новой техники для уборки дорог в город пока еще не пришло. Но мы ее, конечно, ждем. С учетом выполнения всех процедур и формальностей ожидаем ее во второй половине декабря — именно тогда произойдет передача техники городу, — сообщил тогда начальник пресс-службы администрации Бийска Павел Сидоренко.

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И вот уже февраль скоро заканчивается, а вместе с ним и зима, а журналисты городских СМИ до сих пор еще не получили информации о том, чего и сколько получил Бийск, хотя барнаульские власти давно отчитались о новых машинах, и они уже работают на улицах краевой столицы.

На минувшей неделе бийские журналисты вновь попытались узнать у пресс-центра мэрии о сроках вывода техники на улицы Бийска, однако получили ответ, что техника пока не оформлена. Хотя злые языки утверждают, что формально эта техника давно работает в городе – в частности, завалы снега на остановке «Кристалл» после протеста водителей расчищали именно новые машины.

Добавим, ранее «БР» сообщал, что в этом году в начале зимы в Бийске не проводили традиционный смотр коммунальной техники и не озвучивали количество машин, готовых к уборке улиц.

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Бийский рабочий