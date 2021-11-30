Бийск: Новый всплеск: в Бийске за сутки выявили 76 заболевших COVID-19

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Не успели показатели заболеваемости пойти на спад, как в городе снова резко увеличилось число заболевших

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 521 случай коронавируса, выздоровело 498 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19-22.

Барнаул — 157,

Бийск — 76,

Рубцовск — 34,

Камень-на-Оби — 24,

Славгород — 18,

Угловский район — 16,

Кулундинский район — 15,

Благовещенский, Михайловский, Усть-Калманский районы — по14 заболевших,

Заринск — 12,

Мамонтовский, Ребрихинский районы — по 11,

Быстроистокский, Павловский, Поспелихинский районы – по 9,

Алейск, Романовский район — по 7,

Змеиногорский, Ключевский, Немецкий национальный, Табунский районы – по 6,

Первомайский район — 5,

Алейский, Бурлинский, Рубцовский, Суетский, Третьяковский районы — по 4,

Родинский, Шипуновский районы – по 3,

Заринский, Каменский районы — по 2,

Новоалтайск, Алтайский, Завьяловский, Косихинский, Топчихинский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 103 526 человек, в т. ч. 8452 ребенка. Выздоровели 74 527 человек (+ 498). Итого всего умерли 7 147 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 721 человек (+ 22), иные причины смерти – 1 426 человек (+ 6).

По состоянию на 29 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 398 человек. Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 705, из них подключено к аппаратам ИВЛ –262.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек — 1093.

65 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.330 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Заболеваемость коронавирусом в Бийске в последнюю неделю ноября пошла на спад

07:45, 29.11.2021 1178

Бийский рабочий