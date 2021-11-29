Бийск: Новогодний стол россиян в этом году украсит значительно подорожавшая икра

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Эксперты рассказали, как не прогадать при покупке одного из атрибутов новогоднего стола

За один килограмм вкусного и полезного деликатеса просят около 5 000 рублей, эксперты утверждают, что эта цена с приближением праздников может вырасти. В прошлом году красная икра стоила около 400 рублей за 100 граммов — теперь она на 20% дороже.

При выборе такой дорогостоящей продукции, как красная икра, важно отдавать предпочтение официальным магазинам компании-производителя либо покупать продукцию в известных торговых сетях, где продавцы могут предоставить ветеринарное свидетельство, такие советы дали эксперты агентству «Прайм».

Также эксперты советуют, не покупать икру в последнюю неделю перед праздником – цена точно будет дороже, лучше купить про запас сейчас – в начале месяца.

Проверьте не только цену, но и главное — качество продукции. На крышке банки должна быть выбита или напечатана несмываемой краской дата изготовления и данные о мастере

Изучите на этикетке состав (настоящая икра лососевая зернистая изготавливается из охлажденного или мороженого сырья), ГОСТ (либо технические условия или стандарт организации), штрих-код — его можно проверить с помощью специальной программы, установленной на смартфон.

Наиболее ценится из-за вкусовых качеств и состава красная лососевая икра — в ее составе не должно быть водорослей, жира или рыбного бульона, только натуральный продукт. При этом самые качественные икринки – шарообразной формы. Их легко отличить по зародышевому ядру (похоже на глазок) и полупрозрачной оболочке, желточная масса должна быть полужидкой — оранжево-красного цвета.

Бийский рабочий