Бийск: Новый пункт вакцинации от COVID в бийском ТЦ пользуется большим спросом

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17 ноября в Бийске открыли еще один дополнительный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции

Свободную площадь медикам предоставили в торговом центре «Приобье». Сотрудники четвертой городской поликлиники сами не ожидали, что в первый же день работы прививочного кабинета – соберется огромная очередь среди желающих вакцинироваться.

— Пункт вакцинации будет работать со среды по воскресенье, с 9 до 16 часов. Такой режим работы мы сделали, чтобы у нас была доступность для трудоспособного населения, потому что многие работают и у них нет возможности в будние дни прийти в поликлинику. Будем принимать по 80 человек в день. Но сразу оговорюсь, что мы будем вакцинировать первым компонентом 40 человек и 40 человек вторым компонентом. И на второй компонент люди у нас будут приглашены в этот же пункт вакцинации, — рассказала Татьяна Беляева, заместитель главного врача ГБ №4.

В первый день работы нового пункта вакцинации занимать очередь на прививку в торговом центре люди начали еще за пол часа до открытия.

Здесь все как в поликлинике, прежде чем поставить укол — обязательный медицинский осмотр, измерение давления, сатурации. И если всё в норме – то человек допускается до вакцинации. Уже было несколько случаев, когда бийчанам отказали в прививке в связи с высоким давлением.

Как долго в торговых объектах Бийска будут работать медики – сказать сложно. После ужесточения ковидных мер и введения пропускного режима по QR-кодам, число желающих пройти вакцинацию резко увеличилось. В медучреждениях с нагрузкой не справляются.

Так, в поликлинике №4 записаться на вакцинацию сейчас можно только на середину декабря. А в таких пунктах прививают без записи, но нужно занимать очередь. В первый день работы в «Приобье» планировалось вакцинировать 40 человек, но людей пришло гораздо больше. Препарата на всех не хватило.

Добавим, что в нашем городе это уже второй дополнительный пункт вакцинации. Первый работает в Олимпийце в районе Зеленого клина.

В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»

12:52, 10.11.2021 2326

Бийский рабочий