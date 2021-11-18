ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Бийск: Новый год – только для привитых. Коротко о ситуации с COVID на 18 ноября

Горняк22
20 часов Ago

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Медработники должны вносить данные о людях с противопоказаниями к вакцинации (от COVID-19) в специальную базу

  • За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек.
  • В России восьмой день подряд выявили более 1,2 тыс. смертей от COVID-19. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1240 человек, сообщил оперативный штаб.
  • Врачей, отговаривающих россиян от прививки от COVID-19, необходимо пожизненно лишать медицинских дипломов. Об этом «РИА Новости» заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.
  • Пандемия коронавируса и введение QR-кодов породили новые виды «бизнеса». Теперь вакцинированные люди, пользующиеся свободой передвижения, предлагают свои курьерские услуги непривитым.
  • Теперь медработники должны вносить данные о людях с противопоказаниями к вакцинации (от COVID-19) в специальную базу. Пациенты с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, включая системную красную волчанку и ревматоидный артрит, требуют также создать отдельный QR-код для людей с медотводом. Соответствующую петицию они создали 15 ноября на Change.org, ее подписали 74,1 тыс. человек. Из-за отсутствия QR-кодов пациенты не могут передвигаться на общественном транспорте, а также посещать бассейны и фитнес-центры.
  • Требование о QR-кодах при продаже билетов и допуске в самолет будет распространено на иностранные авиакомпании, их «поставят перед фактом», заявил замглавы Минтранса Кирилл Богданов.
  • Пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, такие как переход на удаленное обучение, по-разному сказались на настроениях школьников: некоторым они позволили более точно определиться с выбором профессии, а в других вселили опасения по поводу возможности построения карьеры в будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса учителей, который провели Фонд гуманитарных проектов и региональные операторы проекта «Билет в будущее».
  • Израиль начнет впускать в страну туристов, привитых «Спутником V», с 1 декабря. Ранее предполагалось, что въезд будет разрешен с 15 ноября, однако срок решили перенести. Причина — «трудности технического и юридического характера». Официально признавать российскую вакцину Израиль начал 15 ноября, как и планировалось.
  • Полностью привитые жители Нью-Йорка отпразднуют Новый год на Таймс-сквер. Канун 2022 года ньюйоркцы по традиции смогут отпраздновать на Таймс-сквер, сообщил 16 ноября мэр города Билл де Блазио.  Он пообещал «большой праздник в полную силу» и пригласил всех полностью вакцинированных граждан «присоединиться к толпе и радости».

Новый год – только для привитых. Коротко о ситуации с COVID на 18 ноября 1

Не опустели и не разорились: бийчане с QR-кодом посещают ТЦ и мероприятия

14:45, 17.11.2021 1772

 

Бийский рабочий

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