Бийск: Новый антирекорд: за сутки в Алтайском крае зафиксировали 478 зараженных COVID

0

За сутки в крае зарегистрировано 478 новых случаев заболевания, выздоровело 146 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19 – 28

Новые случаи

Барнаул – 174

Бийск – 43

Рубцовск – 3

Заринск – 20

Алейск и Славгород – по 15

Каменский, Локтевский, Шипуновский районы – по 8

Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Усть-Калманский район – по 7

Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 6

Курьинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 5

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Первомайский, Романовский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 4

Благовещенский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Суетский районы – по 3

Белокуриха, Залесовский, Заринский, Ключевский, Тальменский, Чарышский районы — по 2

Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.

Коронавирус в Алтайском крае на 1 ноября

Выздоровели 62295 человека (+ 146). Умерли 6 300 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 943 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 357 человек (+ 2).

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3920 человек.

434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 850, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289.

Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 408,38 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6340 человека в день.

В Алтайском крае медикам будут доплачивать за каждого вакцинированного

10:39, 01.11.2021 1086

Бийский рабочий