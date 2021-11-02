Бийск: Новый антирекорд: за сутки в Алтайском крае зафиксировали 478 зараженных COVID
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За сутки в крае зарегистрировано 478 новых случаев заболевания, выздоровело 146 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19 – 28
Новые случаи
- Барнаул – 174
- Бийск – 43
- Рубцовск – 3
- Заринск – 20
- Алейск и Славгород – по 15
- Каменский, Локтевский, Шипуновский районы – по 8
- Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Усть-Калманский район – по 7
- Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 6
- Курьинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 5
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Первомайский, Романовский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 4
- Благовещенский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Суетский районы – по 3
- Белокуриха, Залесовский, Заринский, Ключевский, Тальменский, Чарышский районы — по 2
- Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.
Коронавирус в Алтайском крае на 1 ноября
Выздоровели 62295 человека (+ 146). Умерли 6 300 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 943 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 357 человек (+ 2).
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3920 человек.
434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 850, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289.
Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 408,38 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6340 человека в день.
В Алтайском крае медикам будут доплачивать за каждого вакцинированного
10:39, 01.11.2021 1086