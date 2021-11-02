ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Бийск: Новый антирекорд: за сутки в Алтайском крае зафиксировали 478 зараженных COVID

Горняк22
24 минуты Ago

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За сутки в крае зарегистрировано 478 новых случаев заболевания, выздоровело 146 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19 – 28

Новые случаи

  • Барнаул – 174
  • Бийск – 43
  • Рубцовск – 3
  • Заринск – 20
  • Алейск и Славгород – по 15
  • Каменский, Локтевский, Шипуновский районы – по 8
  • Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Усть-Калманский район – по 7
  • Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 6
  • Курьинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 5
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Первомайский, Романовский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 4
  • Благовещенский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Суетский районы – по 3
  • Белокуриха, Залесовский, Заринский, Ключевский, Тальменский, Чарышский районы — по 2
  • Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.

Коронавирус в Алтайском крае на 1 ноября

Выздоровели 62295 человека (+ 146). Умерли 6 300 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 943 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 357 человек (+ 2).

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3920 человек.

434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 850, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289.

Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 408,38 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6340 человека в день.

Новый антирекорд: за сутки в Алтайском крае зафиксировали 478 зараженных COVID1

В Алтайском крае медикам будут доплачивать за каждого вакцинированного

10:39, 01.11.2021 1086

 

Бийский рабочий

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