Бийск: Новые остановочные павильоны появятся в Бийске

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Почти два десятка павильонов намерен заказать муниципалитет для остановок общественного транспорта

В Бийске намерены обновить вид остановок общественного транспорта — прежде всего, автобусов.

Город намерен закупить 18 павильонов, где пассажиры могли бы дождаться транспорта.

Как пояснили «БР» в МУП «Бийскгортранс», новые павильоны появятся в разных районах города: на Каховской, на выезде в сторону Белокурихи, на отремонтированной Садовой, в том числе у ЦГБ, на вокзале, у бассейна «Дельфин» и других остановках.

На новые павильоны город готов потратить 1,7 млн руб.

Закупить планируется павильоны двух типов.

Макеты остановочных павильонов

У каждого длина — по 4 м. Ширина — от 1,6 до 1,8 м.

Отличаются павильоны тем, что один из них — «обычный», таких закупят побольше — 14 штук. В среднем такие стоят около 70 тыс. руб.

Макеты остановочных павильонов

Павильоны, которые стоят дорожке — более 180 тыс. руб. — предполагают возможность размещения на их стенке рекламы, которая устанавливается за акриловым стеклом.

Бийский рабочий