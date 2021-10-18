Бийск: Новая неделя в Алтайском крае начнется с теплой погоды

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Дневная температура в Бийске составит +9 градусов.

В понедельник, 18 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +7,+12 градусами, местами по югу ожидается до +17 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью температура опустится до -1,0 градусов. Также без осадков.

В Бийске понедельник тоже будет теплым. Дневная температура в городе составит +9 градусов, будет солнечно, без осадков. Ночью температура опустится до нуля градусов.

Наступившая неделя в целом порадует жителей региона хорошей, солнечной погодой. Самым теплым днем недели станет четверг, 21 октября.

Осенний всплеск тепла: какая погода будет в Бийске на неделе с 18 по 24 октября

07:05, 17.10.2021 1016

Бийский рабочий