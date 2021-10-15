Бийск: Новых автобусов не ждите: на чем будут возить бийчан ближайшие три года
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В Бийске прошел конкурс автоперевозчиков, который определил, кто из предпринимателей и на чем будет возить горожан
— Как правило, все конкурсы, которые проходили в городе ранее, «подтягивали» в город около 20% новых автобусов. В этом году не куплено ни одного нового автобуса. О чем это говорит? О том, что у предпринимателей все меньше и меньше денег, мы сейчас так «поджаты», испытываем большие финансовые проблемы, — поделился автопредприниматель Валерий Попов.
В традиционном аукционе, который проводят в соответствии с действующим законодательством, мог принять участие любой предприниматель. Из заявленных шести лотов, три относятся к маршрутам, которые обслуживают автобусы типа ПАЗ, три — «Газели» марки NEXT.
Уже определены победители. Как рассказал предприниматель Валерий Попов, это все те же автоперевозчики, которые возили бийчан и в прошлые годы. Правда, некоторые от ИП перешли к другой форме – ОО.
Администрация сформировала равнозначные лоты, то есть, в каждом есть маршруты, где наблюдается высокий пассажиропоток и прибыль, так и так называемые «социальные маршруты» — с отсутствием реальной прибыли.
При этом есть и недовольные результатами конкурса. Как пояснили автоперевозчики, один участник конкурса решил оспорить результаты проведенного аукциона в суде.
До 27 рублей хотят повысить стоимость проезда в автобусах автоперевозчики Бийска
07:36, 12.10.2021 2586