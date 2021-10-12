Бийск: Новая 100-рублевая банкнота появится в обороте только к концу 2022 года

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На дизайне новой купюры будут изображены символы Москвы – столицы России, сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев

Эскизный проект сторублевой купюры утвержден и в следующем году планируется изготовить ее и выпустить в обращение. Однако насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно, уточнил он в интервью «Известиям».

— Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту, поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования, — рассказал Михаил Алексеев.

На новой 100-рублевой банкноте появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. По цветовой гамме новая купюра будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет выбран другой, размер банкноты изменен не будет.

В ЦБ также уточняли, что концептуальный эскиз модернизированной банкноты включает такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.

Оборот сторублевых купюр постепенно будет насыщаться в 2023-2025 года, оценили в Центробанке. К 2026-2029 годам доля купюр по сто рублей станет значительной.

Банк России до 2025 года планирует провести широкий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Для этого он собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.

В России набирают обороты споры о введении новой купюры – номиналом в 300 рублей

14:12, 21.08.2020 1750

Бийский рабочий