Бийск: Новый рекорд смертности: коротко о ситуации с COVID на 10 октября
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В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки.
- За последние 24 часа в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 968 человек. Этот показатель стал новым рекордом с начала пандемии.
- За минувшие сутки в стране выявили 29 362 заразившихся COVID-19.
- В Москве впервые с июля выявили более 6 тыс. больных COVID-19 за сутки. За сутки стало известно о 6001 заболевшем коронавирусом.
- Власти Крыма с 11 октября вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе, отменяя льготный проезд для пенсионеров и переводя пожилых сотрудников на дистанционную работу.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием так называемого постковидного синдрома. По данным специалистов, от «длительного COVID», или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10-20 процентов пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом и длится до двух месяцев. При этом острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз, пишет РИА Новости.
- Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА может провести дополнительные инспекционные проверки в РФ при поступлении новых данных по вакцине «Спутник V», сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
- Ученые оценили связь COVID-19 с болезнью Альцгеймера.Общий ген для разных инфекций, в том числе для болезни Альцгеймера и COVID-19 — обычное явление. Оно встречается в неврологии, кардиологии, эндокринологии и т.д. Об этом РБК сообщил руководитель отдела исследований мозга Сергей Иллариошкин, комментируя соответствующие выводы американских ученых.