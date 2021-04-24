Бийск: Новые ПДД: штраф за шипы летом, регистраторы и защитные пленки на фарах

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В ГИБДД разработали новые Правила дорожного движения – они вступят в силу весной 2022 года.

ГИБДД хочет расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Инспекторы получат право штрафовать водителей за защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер. В перечень запретов войдут и мешающий обзору видеорегистратор, ошибки в бортовом компьютере и отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков.

Кроме того, инспекторы ГИБДД будут штрафовать на 500 рублей водителей за использование шипованных покрышек летом (с июня по август) и летней резины зимой (с декабря по февраль). Этот запрет будет вводиться по решению региональных властей, они же могут изменить временной диапазон.

Такой же штраф предусмотрен на отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, обязательные для производимых в России и ввозимых машин. Запрещается и использование пленок на стеклах фар (некоторые автовладельцы клеят их, чтобы защитить стёкла от камней).

Нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, наличие «предметов», закрывающих обзор, например видеорегистраторов (если они установлены за зеркалом заднего вида, это не будет нарушением), установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперед относительно линии бампера (например, популярные среди любителей бездорожья лебедки, часто устанавливаемые кустарно).

Запрещено будет эксплуатировать машину при деформированном бампере, когда он может нанести травму пешеходу.

Массовую проверку водителей на трезвость провели сотрудники ГИБДД Бийска

19:14, 13.04.2021 576

Бийский рабочий