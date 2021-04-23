Бийск: Новый провал: огромная яма образовалась на тротуаре на улице Матросова в Бийске

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В Бийске на улице Матросова образовалась огромная яма — не на дороге, а на тротуаре, возле автобусной остановки.

Кто займется восстановлением территории – пока неизвестно.

По информации администрации города, ордер на проведение работ получила компания «Бийскэнерготеплотранзит». Хотя энергетики сегодня нам пояснили, что действующих тепловых сетей здесь нет, и никаких документов они не получали. Судя по выставленному здесь ограждению, его, видимо, поставили сотрудники «Водоканала». Вопрос благоустройства данного участка повис в воздухе.

Редакция Бийского телевидения направила в администрацию официальной запрос, чтобы выяснить, кто получал ордер и кто займется восстановлением асфальтового покрытия и газона.

В Бийске образовалась опасная яма в луже на улице Иртышской

16:17, 23.03.2021 2691

Бийский рабочий