Бийск: Ноябрьские каникулы и другие меры. Коротко о ситуации с COVID на 20 октября
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На фоне стремительного роста числа заболевших и смертельных случаев правительство просит президента о дополнительных ограничениях
- В стране выявили 33 740 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 8 млн. Всего выздоровели более 7 млн человек, умерли свыше 225 тыс. За сутки зафиксировано 1015 смертей (новый рекорд с начала пандемии).
- Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Неделя эта вся праздничная, фактически, дополнительными выходными станут три дня — с 1 по 3 ноября. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.
- Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на дистанционную работу на срок до 4 недель Голикова просит работодателей предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации от ковида.
- Дмитрий Песков: власти не все сделали для разъяснения необходимости вакцинации от Сovid, но требуется и более ответственная позиция граждан. Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ вызывает опасения в шести регионах страны: Удмуртская республика Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области, заявил глава Минздрава Мурашко.
- Анна Попова обратила внимание на некорректные антиковидные меры и неэффективные QR-коды. «Например, для посещения торгового центра QR-код вводится для представление его на кассе. То есть войти в торговый центр, общаться, находиться там можно беспрепятственно. Но вместе с тем субъект отчитывается, что он такое решение принял. Хочу предостеречь от таких решений. Они малоэффективны. Наоборот: решение вроде бы принято, а развитие ситуации будет продолжаться».
- Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры по поддержке бизнеса во время пандемии COVID-19.
- Собянин ввел новые ковид-ограничения в Москве, которые не коснутся переболевших и привитых: с 25 октября по 25 февраля действует домашний режим для людей старше 60 людей; в тот же период работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку; не менее 80% работников сферы услуг должны вакцинироваться — в обязательном порядке.
Сидите дома: правительство предлагает ввести выходные с 30 октября по 7 ноября
19:24, 19.10.2021 1472