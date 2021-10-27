Бийск: Ночные температуры в Алтайском крае опустятся до -8 градусов

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В ночные часы в Алтайский край пришли заморозки

Похолодает и в дневные часы. Так, в среду, 27 октября в Алтайском крае термометры не покажут больше +2…+7 градусов. Местами по югу и востоку придут осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью температура опустится до -3,-8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. на дорогах гололедица.

В Бийске 27 октября будет пасмурно. Утром ожидается небольшой дождь. Дневная температура составит всего +3 градуса. Ночью термометры покажут 0,-2 градуса.

В ночь на четверг, 28 октября, температура в Алтайском крае опустится еще ниже — ожидается от -4 до -8 градусов мороза.

Синоптик назвал сроки формирования постоянного снежного покрова в Алтайском крае

14:35, 06.10.2021 22824

Бийский рабочий