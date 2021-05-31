ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Бийск: Ночью 31 мая военные перекроют Чуйский тракт

Горняк22
10 часов Ago

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По трассе пройдут военные колонны.

31 мая в Алтайском крае перекроют движение на федеральной трассе. Причиной временных неудобств станет движение военных колонн, сообщает МК Барнаул.

Движение будет закрыто с 4:40 до 8:40 часов утра на участке дороги «населенный пункт Новокраюшкино – автомобильная дорога «Новокраюшкино – Первомайское» – автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Озерки – ЗАТО Сибирский».

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Бийский рабочий

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