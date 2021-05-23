Бийск: Ночью на Чуйском тракте опрокинулся автомобиль с четырьмя пассажирами

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Водитель и пассажиры доставлены в больницу.

22 мая около двух часов ночи в Кош-Агачском районе, на 878 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», опрокинулся автомобиль Toyota Ipsum. Машиной управлял 35-летний местный житель, он двигался со стороны села Кош-Агач в направлении города Горно-Алтайска.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП в районную больницу были доставлены водитель и четыре пассажира иномарки. Госпитализация потребовалась всем, за исключением одного пассажира. Все пострадавшие жители села Ортолык.

В ходе разбирательства выяснилось, что сельчанин сел за руль не имея права управления транспортными средствами. Его освидетельствование на состояние опьянения сотрудниками полиции не проводилось в связи с госпитализацией. В медицинском учреждении у мужчины был взят анализ крови на наличие алкоголя.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Бийский рабочий