Бийск: Ночью 2 мая в Бийске два молодых человека оказались под колесами автомобиля
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Инцидент произошел на улице Матросова.
В полиции Бийска устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 2 мая, около трёх часов ночи. Предварительно установлено, что два молодых человека выбежали на проезжую часть и попали под машину. Инцидент произошел в районе Треста, на улице Матросова.
В МУ МВД России «Бийское» пояснили, что пострадавшим потребовалась госпитализация, их доставили в городскую больницу. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.
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