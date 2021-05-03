ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Бийск: Ночью 2 мая в Бийске два молодых человека оказались под колесами автомобиля

Горняк22
16 часов Ago

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Инцидент произошел на улице Матросова.

В полиции Бийска устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 2 мая, около трёх часов ночи. Предварительно установлено, что два молодых человека выбежали на проезжую часть и попали под машину. Инцидент произошел в районе Треста, на улице Матросова.

В МУ МВД России «Бийское» пояснили, что пострадавшим потребовалась госпитализация, их доставили в городскую больницу. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Публикация от Участок 112 (@uchastok_112)

Бийский рабочий

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