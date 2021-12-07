Бийск: Никакой «удалёнки»: офисы ПФР в Бийске работают в прежнем формате
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Ранее появилась информация о том, что региональные отделения ПФР изменят режим работы
Утверждалось, что изменения в режиме работы могут быть связаны с антиковидными мерами. Но, как сообщили в пресс-службе пенсионного фонда России, эта информация недостоверна.
Действительно, с прошлого года в пенсионном фонде действует упрощенный порядок получения услуг.
– Антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, а также обращаться за услугами в дистанционном формате, – уточнили в ПФР.
Поэтому, клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан как по предварительной записи, так и без нее.
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09:16, 06.12.2021 570