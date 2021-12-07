Бийск: Никакой «удалёнки»: офисы ПФР в Бийске работают в прежнем формате

0

Ранее появилась информация о том, что региональные отделения ПФР изменят режим работы

Утверждалось, что изменения в режиме работы могут быть связаны с антиковидными мерами. Но, как сообщили в пресс-службе пенсионного фонда России, эта информация недостоверна.

Действительно, с прошлого года в пенсионном фонде действует упрощенный порядок получения услуг.

– Антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных визитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, а также обращаться за услугами в дистанционном формате, – уточнили в ПФР.

Поэтому, клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан как по предварительной записи, так и без нее.

В Алтайском крае только один процент пенсионеров ищет работу

09:16, 06.12.2021 570

Бийский рабочий