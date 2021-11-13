Бийск: Никодимов день: что можно и нельзя делать по приметам 13 ноября

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13 ноября 2021 года праздник — Никодимов день, еще его называют Юровая

Православные же вспоминают священнослужителей Никодима и Спиридона. В эту дату рыбаки обязательно отправлялись за уловом, который нужно было продать. Охотники также пользовались на Спиридона и Никодима особым почетом. В эти дни они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу.

13 ноября еще называли днем матицы. Матица — это брус поперек избы, на который настилался потолок. Матица была одной из важнейших частей дома, поэтому и название этой балки произошло от слова «мать». В этот день вся семья рассаживалась под матицей. Считалось, что так в дом привлекались счастье и достаток. Благочестивые люди говаривали: «Порядки старины мы чествовали, под матицей мы сиживали, от людей спасибо слыхивали».

На Руси в этот день старались не разговаривать с незнакомцами, чтобы не привлечь темные силы. Крестьяне не выходили на улицу без зеленой нити в кармане. Предки верили, что она привлечет удачу. Ее сжигали, приходя домой. Рыбакам запрещалось ругаться, иначе в следующем сезоне не будет хорошего улова.

Ни в коем случае не разрешается ссориться и конфликтовать, особенно рыбакам. В противном случае, рыбалка будет неудачной.

Не стоит говорить с незнакомцами, иначе можно зарядиться негативной энергетикой от них.

Девушкам нельзя долго стоять перед зеркалом, нечистая сила может заметить, что девица любуется собой, и заберет ее молодость и красоту.

Не разрешается играть свадьбу — брак будет несчастливым.

Именины 13 ноября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Иван, Иннокентий, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Станислав, Трофим, Федор, Яков.

Народные приметы на 13 ноября

Если днем стоит теплая погода, то в ближайшие 2-3 дня будет сильный ветер.

Если снегирь запел – будет скорая зима.

Воробьи громко расчирикались – к хорошей погоде.

Если рыбаки поругались, то вся зимняя рыбалка будет безрезультативной.

Если в этот день не выспаться, то жизнь будет недолгой.

Два мешка корма съедают за день лебеди, прилетевшие в бийскую Молодежку

13:40, 12.11.2021 985

Бийский рабочий