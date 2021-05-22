Бийск: Николушка Вешний: что можно и нельзя делать по народным приметам 22 мая
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Народный праздник Никола Вешний отмечается 22 мая (по старому стилю – 9 мая).
По церковному календарю в этот день отмечают перенесение святых останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. Другие названия праздника: «Никола летний», «Никола тёплый», «Никола травный», «Никола милостивый», «Травный день». Вешним и теплым день назвали в противовес «Николе Зимнему», холодному, который отмечается 19 декабря.
Святитель Николай, он же Николай Угодник, он же Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых в русском народе святых. Он считается покровителем моряков, купцов и детей. Еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти. Его имя известно во всех уголках земного шара. В честь святого называли и продолжают называть храмы, соборы, монастыри.
В честь Николая Угодника в году отмечают два основных праздника (хотя есть и другие дни его памяти) — 22 мая и 19 декабря. По этому поводу говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой». Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти: «Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой». Поэтому лошадей уже выгоняли в ночное.
Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой. Это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу. Из обычаев, связанных с этой датой, один исполнялся неукоснительно: оделять милостыней странников, убогих, нищую братию: «Не накорми в Николин день голодного — сам наголодаешься».
Народные приметы на 22 мая
- До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи.
- Каков день на Николу вешнего, таков и на Николу зимнего.
- Если на другой день после вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным.
- От Николы осталось двенадцать холодных утренников, коли не весной, то до середины сентября.
- Если на ольхе распустились цветы – настала пора сеять гречку.
- Если картошка еще не посажена, то делать это уже бессмысленно – она не успеет созреть и не даст урожая.
- На болотах слышно кваканье лягушек – урожай овса будет хорошим.
- Никола Зимний лошадь на двор загонит, Вешний — откормит.
- Не накормишь на Николин день голодного — сам наголодаешься.
- До Николы Вешнего не следует купаться.
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