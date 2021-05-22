Бийск: Николушка Вешний: что можно и нельзя делать по народным приметам 22 мая

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Народный праздник Никола Вешний отмечается 22 мая (по старому стилю – 9 мая).

По церковному календарю в этот день отмечают перенесение святых останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бари. Другие названия праздника: «Никола летний», «Никола тёплый», «Никола травный», «Никола милостивый», «Травный день». Вешним и теплым день назвали в противовес «Николе Зимнему», холодному, который отмечается 19 декабря.

Святитель Николай, он же Николай Угодник, он же Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых в русском народе святых. Он считается покровителем моряков, купцов и детей. Еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти. Его имя известно во всех уголках земного шара. В честь святого называли и продолжают называть храмы, соборы, монастыри.

В честь Николая Угодника в году отмечают два основных праздника (хотя есть и другие дни его памяти) — 22 мая и 19 декабря. По этому поводу говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой». Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти: «Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой». Поэтому лошадей уже выгоняли в ночное.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой. Это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу. Из обычаев, связанных с этой датой, один исполнялся неукоснительно: оделять милостыней странников, убогих, нищую братию: «Не накорми в Николин день голодного — сам наголодаешься».

Народные приметы на 22 мая

До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи.

Каков день на Николу вешнего, таков и на Николу зимнего.

Если на другой день после вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным.

От Николы осталось двенадцать холодных утренников, коли не весной, то до середины сентября.

Если на ольхе распустились цветы – настала пора сеять гречку.

Если картошка еще не посажена, то делать это уже бессмысленно – она не успеет созреть и не даст урожая.

На болотах слышно кваканье лягушек – урожай овса будет хорошим.

Никола Зимний лошадь на двор загонит, Вешний — откормит.

Не накормишь на Николин день голодного — сам наголодаешься.

До Николы Вешнего не следует купаться.

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06:45, 21.05.2021 668

Бийский рабочий