Бийск: Неуловимый Псо: в Бийске не смогли найти собаку, напавшую на ребенка

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История с нападением собаки на школьника в Бийске не получила продолжения.

Напомним, инцидент произошел на территории гимназии № 1, которая находится в районе Зеленого Клина. За ребенком погналась собака. Как сообщили очевидцы, в итоге животное напало на мальчика – ученика шестого класса, и укусила его. Родители учеников гимназии и ранее пытались привлечь внимание к проблеме животных, но результатов пока нет.

Внимание на происшествие с ребенком обратили и правоохранители. Так, в Следственном комитете обещали дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе.

Однако найти виновника происшествия так и не удалось. Как сообщает официальная группа администрации Бийска ВКонтакте, сотрудниками управления ЖКХ сразу же после информации о нападении была направлена заявка на отлов этого бродячего животного.

Ловцы с общества «Преданность» несколько раз выезжали на место, однако так и не смогли отыскать и отловить пса.

В мэрии Бийска просят сообщать об агрессивном поведения животных в управление ЖКХ по тел. 8 (3854) 40-51-88.

Следком начал проверку по факту нападения собаки на школьника в Бийске

12:10, 06.03.2021 2239

Бийский рабочий