Бийск: Невыездные: из-за долгов десятки тысяч жители Алтая не смогут покинуть РФ

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Управление ФССП по Алтайскому краю обнародовало сведения о должниках, которые не смогут выехать за пределы России.

В списке находится более 62 тысяч жителей региона. Их суммарная задолженность составляет 11 миллиардов рублей — таким образом, в среднем на каждого приходится по 177 тысяч рублей.

— Перед тем как выезжать из страны желательно заглянуть в Банк данных исполнительных производств официального сайта УФССП России по Алтайскому краю, либо на «Госуслуги» для получения достоверной информации о наличии задолженности, для того, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что приставы в праве ограничить должника в выезде за пределы РФ при наличии долга свыше 30000 рублей. Запрет могут наложить и при задолженности от 10000 рублей, но только в том случае, если требования исполнительного документа не исполняются более двух месяцев. Дополнительно уточняется, что те, кто забыл об оплате алиментов, компенсации морального вреда, вреда причиненного в результате преступления точно ограничат в правах даже при минимальном долге.

Бийский рабочий