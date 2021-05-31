ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Бийск: Нет денег и жилья: россияне рассказали, почему не хотят заводить детей

Горняк22
10 часов Ago

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Основной причиной нежелания заводить детей стала нехватка денег.

Жители России рассказали, почему они не заводят детей или не видят в своей семье более двух детей. Исследование провели аналитики банка «Открытие», сообщают «РИА Новости».

Основной причиной нежелания заводить детей стала нехватка денег, на втором месте — отсутствие квартиры и третья причина — отсутствие второй половинки для создания крепкой семьи.

— Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23 % женщин и 27 % мужчин), дефицит жилплощади (16 % женщин и 15 % мужчин), отсутствие «второй половинки» (10 % женщин и 14 % мужчин), — выяснили аналитики.

Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Всего 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, об отсутствие отцовского заявили 3% мужчин.

По данным аналитиков, большинство россиян имеют до двух детей. 36 % опрошенных женщин и 39 % мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33 % женщин и 27 % мужчин — двое детей. Лишь 5 % женщин и 4 % мужчин сообщили, что у них в семье трое и более детей.

Бездетными оказались 26 % опрошенных женщин и 29 % мужчин.

В опросе приняли участие жители городов, население которого не меньше 100 тысяч человек, приняли участие 1 тыс. человек. Опрашивали россиян в возрасте от 18 до 65 лет. 

Нет денег и жилья: россияне рассказали, почему не хотят заводить детей1

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16:14, 28.03.2021 990

Бийский рабочий

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