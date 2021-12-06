Бийск: Нет, не рано: бийчане начали наряжать елки и готовиться к новому году
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В соцсетях горожане делятся новогодним настроением
В декабре люди делятся на два типа: те, кто считает, что наряжать елку надо прямо под Новый год и те, кто не отказывает себе в удовольствии сделать это уже в начале месяца. В Бийске даже город еще не начали украшать к празднику, а горожане уже делятся фотографиями своих елочек в соцсетях.
К слову, любителям наслаждать новогодним настроением с начала декабря приходится обзаводиться искусственными елями, так как живые елки в городе начинают продавать, как правило, лишь с середины месяца. Да и живое дерево просто не простоит в квартире дольше двух недель.
Украшают бийчане не только дома, но и офисы, чтобы работать было веселее. Кстати, крупные торговые центры города тоже поспешили подарить покупателям праздник и уже установили елки и развесили новогодний декор.
«БР» собрал подборку новогодних фотографий, которые бийчане публикуют на своих страничках:
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Россиян предупредили о резком подорожании новогодних елок
18:41, 30.11.2021 779