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Алтайский край

Бийск: Несколько сотен бийчан собрались на Масленичные гулянья на Петровском бульваре

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

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В Бийске проводили зиму и отметили наступление весны.

Праздничные гулянья прошли в городах и районах Алтайского края. Основное торжество в нашем регионе состоялось в селе Новотырышкино. Наш город тоже не остался в стороне от праздника. Торжественные мероприятия прошли в разных районах города. Главной площадка традиционно стал Петровский бульвар.

Посмотреть на торжество пришли несколько сотен бийчан. Все они, в основном остались довольны праздникам. Многие активно участвовали в конкурсах на силу и ловкость. Горожанам предлагали кинуть валенок максимально близко ко второму из пары, посоревноваться в поднятии гири выше головы одной рукой.

Конечно, не обошлось и без покорения масленичного столба. Один из бывалых участников в этом состязании проявил особую прыть — ему удалось забраться на столб три раза с передышками.

Бийчанин в десятый раз покорил масленичный столб на «Сибирской Масленице»

11:35, 15.03.2021 1472

Бийский рабочий

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