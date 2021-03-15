ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Несмотря на крепкий мороз, огромное количество бийчан пришло проводить зиму

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

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Сегодня во всех районах города в Бийске прошли народные гуляния, посвященные проводам зимы.

Особенно много бийчан было на Петровском бульваре – еще бы, последний массовый праздник здесь был ровно год назад – тогда бийчане собирались на Масленицу, и дальше Петровский бульвар стоял пустым целый год – из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на крепкий мороз, огромное количество бийчан пришло проводить зиму 34

Вот так выглядела площадь у сцены в самый разгар праздника – несмотря на ощутимый мороз (утром в Бийске было -26 градусов, а в момент праздника – минус 17) бичайн пришло много – с детьми, парочками, семьями. Горожане активно подпевали выступающим артистам, участвовали в конкурсах (чего только стоит отчаянный мальчишка, который разделся на морозе, чтобы залезть по столбу), угощались блинами. Приятно видеть, что Петровский бульвар наконец-то ожил.

Скрин с камер digibi.ru35

Кроме этой площадки Масленицу сегодня отмечали в микрорайонах и районах города – на площади перед ДК БОЗ, в сквере Ломоносова на квартале АБ, у КСЦ на Льнокомбинате и в поселках – Молодежном, Сорокино, Новом, Фоминском, в Малоугренево.

Что и говорить – проводить эту неспокойную зиму очень хочется, бийчане просто устали от бесконечного снега и крепких морозов, а другой погоды в этот сезон, пожалуй что и не было. Вот уже 14 марта на дворе, Масленица, а теплом пока и не пахнет. Поэтому так активно сегодня в Бийске горят чучела Зимы – чтобы наверняка, чтобы и не думала задерживаться!

Кстати, синоптики и не обещают, что зима сдастся так быстро – в этом году март будет непредсказуемым и весьма коварным: и морозный, и снежный. «Март не верен — то плачет, то смеется», «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится», «Марток – надевай семеро порток» — это лишь малая часть народных поговорок об этом месяце.

Несмотря на крепкий мороз, огромное количество бийчан пришло проводить зиму 36

На всех кухнях: в эти выходные жители Алтайского края пекут блины и блинчики

11:38, 14.03.2021 355

 

Бийский рабочий

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