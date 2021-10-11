Бийск: Неравнодушные бийчане вяжут вещи для нуждающихся детей

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В нашем городе проходит проект «Тепло. Бийск».

Все желающие могут сделать доброе дело просто связав какую-либо вещь, например носочки. Позже их передадут нуждающимся детям.

Этот социальный проект реализует общественный совет по культуре Бийска. Он стартовал в июне 2018 года. За время его существования было проведено шесть праздников и подарено больше 400 теплых изделий.

На сегодняшний день готовы к передаче 64 вещи. Поскольку дети, для которых они предназначены, разновозрастные, то и размеры изделий абсолютно разные. Есть как совсем крохотные пинетки, так и носки с 40-м размером. Кроме того мастерицы вяжут варежки, жилеты, шапки и даже пледы.

В основном работу активно включились женщины почтенного возраста. Они не только помогают детям, но и общаются между собой, а также делятся ценным опытом.

Осужденные женщины исправительного центра Бийска свяжут носочки новорожденным

17:47, 29.10.2019 1567

Бийский рабочий