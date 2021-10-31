Бийск: Нерабочие дни во всех регионах. Коротко о ситуации с COVID на 31 октября
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В России начались нерабочие дни, которые объявил Владимир Путин из-за роста числа заболевших коронавирусом
- В России впервые выявили более 40,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки. Это второй раз, когда в России фиксируют более 40 тыс. случаев заболевания коронавирусом за сутки. Смертность в стране растет и находится на уровне более 1 тыс. человек 12-й день подряд.
- Число умерших с COVID-19 россиян в этом году приблизилось к 300 тыс. Количество смертей с COVID в России в сентябре снизилось на 11% к почти пиковому августу, отчитался Росстат. Всего с начала 2021 года смертность среди заболевших коронавирусом достигла 299 тыс. человек против 163,3 тыс. в 2020-м.
- Гинцбург объяснил, почему привитые заражаются коронавирусом. Привитые могут заболеть COVID-19 из-за характера штамма дельта, при нем клетки памяти не успевают сработать. Гинцбург заявил, что уровень антител должен быть постоянно высоким, поэтому раз в полгода нужно проходить ревакцинацию.
- За четыре волны коронавирусной инфекции ее симптоматика изменилась, и в настоящее время степень поражения легких не всегда характеризует тяжесть состояния пациентов, сообщила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. «Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние».
- Вакцинация беременных женщин от ковида допускается на любом сроке. Никаких осложнений от прививки не наблюдается, однако оптимальный срок для прививки — 12-14 недель, сообщил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков.
- Результаты первого этапа исследований вакцины «Спутник V» для детей подвели в Москве, препарат формирует хороший клеточный иммунитет, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. В Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков.
- За сутки в СФО зарегистрировано 3390 случаев заражения COVID-19 (+117). 127 жителей скончались (+11). Лидер по приросту пациентов – Красноярский край (680).
- Дмитрий Песков: в Кремле признали, что в условиях пандемии неизбежно ущемление некоторых прав и свобод граждан, но они должны быть сведены к минимуму. «Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе такие беспрецедентные, как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению некоторых свобод граждан неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни. Пандемия убивает. И, конечно, очень важно сделать все, чтобы минимизировать это поражение в правах».
- В ближайшую неделю в российские регионы будут организованы дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», чтобы удовлетворить повышенный спрос, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
- Сроки, когда коронавирус станет сезонным заболеванием сейчас предсказать невозможно, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
- Власти РФ встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней, так как в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы».
- Роспотребнадзор: сегодня нет необходимости в закрытии российской границы, основное распространение коронавируса происходит внутри страны.
- Роспотребнадзор: если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID в нерабочие дни, то Новый год можно будет праздновать в привычном режиме.
- В Китае впервые с сентября выявили почти 80 новых случаев коронавируса.
За сутки в Бийске выявлено 50 заболевших коронавирусом
14:35, 30.10.2021 1046