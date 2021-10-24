Бийск: Нерабочие дни не изменят график выплаты пенсий в России

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Пенсионеры получат выплаты в обычные сроки с 30 октября по 7 ноября, сообщает ПФР

Пенсионеры смогут получить пенсии в обычные сроки с 30 октября по 7 ноября. Тем, кто получает пенсии 4-го и 5-го числа каждого месяца, деньги будут заранее переведены на карту или доставлены почтальонами, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

В период с 30 октября по 7 ноября сотрудники Пенсионного фонда продолжат работу. Перечисление выплат в финансовые и доставочные организации в период нерабочих дней продолжится. Некоторые изменения в графике работы могут затронуть клиентские службы ПФР, поэтому перед визитом в филиал стоит уточнить их режим работы.

«Почта России» будет работать по обычному графику, за исключением 3–5 ноября. 3 ноября отделения будут закрыты на час раньше, 4 ноября они будут закрыты весь день, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений.

Большая часть россиян одобрила введение нерабочих дней с 30 октября

12:46, 23.10.2021 464

Бийский рабочий