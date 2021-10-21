Бийск: Нерабочие дни и меры поддержки бизнеса. Коротко о ситуации с COVID на 21 октября
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В связи с введением нерабочих дней бизнесу предложили новые меры поддержки.
- Потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд руб. в сутки, за две недели выходных они составят около 60 млрд руб., сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство предлагает осуществить для предприятий из ряда сфер единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Также планируется возобновить программу кредитной поддержки, которая действовала с марта по июль. Предприниматели смогут взять кредит под 3% годовых с большой рассрочкой, пишет РБК.
- Органам власти и организациям поручено определить численность служащих и работников, обеспечивающих их функционирование в нерабочие дни.
- В России за сутки выявили 34 073 новых случая заболевания.
- За прошедшие сутки в России умерли 1028 человек среди зараженных коронавирусом. Таким образом вновь обновлен рекорд по умершим от COVID-19.
- Вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов привиться от коронавируса только белорусской вакциной.
Президент Путин одобрил режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
19:15, 20.10.2021 1133