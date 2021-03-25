Бийск: Непогода вызвала перебои с электричеством в зоне действия малых котельных Бийска

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Сильный ветер с дождем стал причиной многократных перебоев с электроснабжением в зоне действия малых котельных Бийска.

Только за последние сутки из-за проблем с электричеством произошло аварийное отключение электрооборудования на котельных № 2,5,8,12,16,19,37 и 44. Это Заречье, села Боровое и Фоминское.

Температура в домах, попавших под отключение, не опускается ниже +23 — 25°C, сообщают в СГК.

В настоящий момент подача теплоносителя уже восстановлена в контурах котельных № 2,5,8,12 и 16.

— Мы предпринимаем все необходимые меры по оперативному восстановлению параметров подачи тепла и ГВС потребителям малых котельных, -отметили в компании.

Бийский рабочий