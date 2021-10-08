Бийск: Непривитых чиновников мэрии Бийска отстраняют от работы

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С 11 октября чиновники администрации, не прошедшие вакцинацию, отстраняются от работы

В администрации Бийска от работы начнут отстранять тех, кто не успел привиться. Как пояснили в пресс-центре мэрии, это делается строго в соответствии с Трудовым кодексом РФ и постановлением главного государственного санитарного врача.

— В соответствии со ст. 76 ТК РФ, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», в связи со сложившимся ухудшением эпидемиологической ситуации в Бийском медицинском округе, ростом в городе Бийске заболеваемости COVID-19 работники администрации города, не прошедшие вакцинацию и не предоставившие работодателю медицинских сведений о противопоказаниях к профилактической прививке против COVID-19, с 11 октября отстраняются от работы без сохранения заработной платы.

Руководителям структурных подразделений необходимо организовать аналогичную работу, сообщают в администрации города.

Добавим, что на заседании Алтайского оперштаба, который состоялся сегодня, 7 октября, мэр Бийска Александр Студеникин подтвердил, что отдельные сотрудники муниципальных органов власти будут отстранены от работы за отказ от вакцинации.

Алтайский минздрав: стоит задача вакцинации 80 процентов населения

14:30, 04.10.2021 763

Бийский рабочий