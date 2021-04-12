Бийск: Неплательщиков алиментов в Алтайском крае устраивают на работу

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В регионе реализуют пилотный проект по трудоустройству безработных неплательщиков алиментов.

Для этого по инициативе ОНФ свои усилия объединили судебные приставы и региональные власти.

По данным службы судебных приставов, в Алтайском крае неплательщиками алиментов являются​ 18 332​ человека, общая сумма задолженности составляет​ 3 740 769 млрд руб.​ Из этого количества не трудоустроены​ 10 579 должников, их общая задолженность – 2 777 732 млрд​ руб. В декабре на прямую линию с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным поступило порядка 70 обращений из Алтайского края на тему взыскания алиментов.

— В результате служба судебных приставов наладила совместную работу с управлением по труду и занятости населения, минсоцзащиты Алтайского края по трудоустройству должников. В основном это отцы несовершеннолетних детей, средний возраст которых — 46 лет, — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Как проект реализуется на практике, его участники продемонстрировали накануне. На базе одного из отделений судебных приставов Барнаула было создано рабочее место для сотрудника Центра занятости населения, который помогает нуждающимся в трудоустройстве должникам встать на учет в качестве безработных, зарегистрироваться на портале «Работа в России» и заняться поиском официального источника дохода.

В перспективе места для сотрудников центров занятости населения появятся в других отделениях ФССП. Содействовать должникам в трудоустройстве будут и сами приставы в дополнительных окнах МФЦ Алтайского края.

Жители Алтайского края задолжали своим детям алиментов на 5 млрд рублей

16:47, 29.03.2021 891

Бийский рабочий