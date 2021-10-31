Бийск: Необходимая мера: с 30 октября в Алтайском крае начались нерабочие дни

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С субботы нерабочие дни начались во всех регионах России.

Ряд регионов ушел на вынужденные выходные раньше. Так,еще 28 октября режим нерабочих дней начал действовать в Москве, в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. Остальные регионы страны, в соответствии с поручением президента, объявляют нерабочие дни с 30 октября.

В Алтайском крае вместе с началом нерабочей недели ввели QR-протоколирование. Также в период нерабочих дней может поменяться режим работы государственных и муниципальных учреждений культур. Его должны определить их учредители. Медицинские организации Алтайского края в период вынужденных каникул будут работать в обычном режиме.

На период нерабочих дней в школах и детских садах Алтайского края объявили каникулы. Однако, в детских садах будут создаваться дежурные группы, куда можно будет привести ребёнка. Колледжам, техникумам и профессиональным лицеям региона на период нерабочих дней рекомендовано перевести учебный процесс в онлайн или объявить каникулы.

Ожидается, что продлятся нерабочие дни до 7 ноября. Меж тем, эксперты считают, что нерабочие дни в России, введенные из-за COVID-19, могут продлить на две недели.

Вирусологи: чтобы прервать цепочку заражения необходимо две недели, а не одна

09:35, 24.10.2021 1051

Бийский рабочий