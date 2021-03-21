Бийск: Некогда скучать: чем в Бийске занять школьника на весенних каникулах

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С 22 марта школьники Алтайского края уходят на весенние каникулы.

Многие ребята, устав от школы, надеются провести это время интересно, набраться впечатлений, незабываемых эмоций и ярких ощущений. Да и родителям хочется, чтобы отпрыск не сидел целыми днями у монитора и не слонялся по торговым центрам.

«БР» собрал интересные идеи для досуга бийских школьников на весенних каникулах. Таких, чтобы и увлекательно было, и для развития полезно, и кругозор расширить.

Понырять и поплескаться

Почти каждый ребенок обожает купаться. Свободное время на каникулах – отличная возможность посетить бассейн, даже если раньше вы никогда там не были. Такой вариант досуга подарит и детям, и родителям массу положительных эмоций. А кроме того, что это весело, плавание еще и окажет пользу для физической формы и укрепит иммунитет.

Кстати, так можно помочь ребенку понять, что ему нравится и чем он хочет заниматься в жизни. Если разовое посещение понравится вашему чаду, возможно, после он пожелает записаться на секцию плавания и всерьез заняться этим видом спорта.

В Бийске можно посетить бассейн «Заря», для этого не потребуется никакой предварительной записи. Достаточно просто прийти и оплатить разовое посещение.

К сожалению, других вариантов, где поплавать, в Бийске нет. Однако можно свозить школьника в аквапарк. Ближайшие к нашему городу расположены в Белокурихе, в Горном Алтае или же в Барнауле. Этот вариант, конечно, будет более затратным и по времени, и по стоимости, однако позволит занять ребенка почти на весь день и точно подарит незабываемые эмоции.

Развивать смекалку и внимательность

Популярный, современный и молодежный вариант досуга – квесты в реальности. Здесь любимые современными детьми игры выходят за рамки экрана компьютера, а вы становитесь главным героем всего происходящего.

Придя на такой квест, вы попадаете в помещение, в котором много комнат, потайных ходов и головоломок. Чтобы пройти игру, нужно включить голову, разгадать головоломки, найти ключи, пройти лабиринты – в общем, хорошенько подумать и поискать.

Квесты бывают разных тематик и для разных возрастов. Такой вариант досуга также будет интересен и ребенку, и родителям.

В Бийске работает квест-комната «Lost», реалити-квест «Crazy», а также есть комната-игра «Охота в темноте». Вход платный.

Прыгать и лазать до потери сил

Если ваш ребенок полон энергии, а дома ее выплеснуть некуда, отличным вариантом станет поход в батутный центр или посещение скалодрома.

Прыжки на батуте понравятся любому – и детям, и взрослым. А специалисты отмечают, что при прыжках интенсивно работают сердце и сосуды, увеличивается приток кислорода в различные органы, тренируется вестибулярный аппарат и координация движений.

В Бийске батутный центр можно посетить, чтобы просто вдоволь побеситься, а можно и провести время с пользой, взяв тренировку с инструктором, который научит несложным акробатическим трюкам.

Если ваш ребенок взбирается на все, что попадает в его поле зрения, можно отправиться с ним на скалодром. Скалолазание отлично тренирует силу, баланс и гибкость всего тела. Этот спорт развивает навыки решения сложных задач и помогает стать увереннее в себе.

В Бийске скалолазный центр можно посетить единоразово. Это будет стоить недорого и поможет понять, по душе ли школьнику этот необычный вид спорта. В дальнейшем ребенок также может заняться скалолазанием с тренерами и добиться в этом определенных успехов.

Покататься на собаках или лошадях

Если ваш ребенок любит животных, устройте ему день в компании зверей. И пусть зоопарка в нашем городе нет, найти способы пообщаться с животным миром можно.

Например, в нескольких километрах от Бийска есть клуб любителей лошадей «Мечтатель». Здесь можно просто посетить экскурсию и пообщаться животными, а можно взять пару уроков верховой езды. Прогулка верхом на лошади – прекрасный способ активно и интересно провести день. Для ребенка занятие с лошадьми станет ярким впечатлением, а катание верхом навсегда останется в памяти. Кроме того, верховая езда на свежем воздухе очень полезна для детей и помогает поддерживать хорошее самочувствие.

Незабываемый выходной день можно устроить и с милыми, дружелюбными собаками. Например, в Сростках есть центр ездового спорта «Звезда Катуни», где живут десятки северных ездовых собак породы аляскинский маламут. Здесь проводят экскурсии по истории ездового спорта и породах ездовых собак, можно пообщаться с питомцами, погулять с ними и даже покататься на собачьей упряжке. Такое яркое, увлекательное, нестандартное развлечение подарит вам и ребенку совершенно новые ощущения и интересный опыт.

Устроить зимний досуг весной

В связи с тем, что зима пока не спешит отступать, на весенних каникулах с ребенком можно успеть позаниматься зимним досугом.

Например, в Бийске еще можно взять напрокат лыжи и отправиться на прогулку по заснеженному лесу. А заодно насладиться природой, покормить птиц и белочек, поискать следы лесных зверей.

Также пока еще можно успеть сходить на каток. Сейчас они еще работают, а вот людей на них уже не так много. В Бийске также можно посетить крытый каток.

Изучать и познавать

После активного отдыха можно организовать для школьника культурный и образовательный досуг. Например, посетить музей, выставку или планетарий.

С 18 марта по 18 апреля в выставочном зале будет работать выставка Бийского отделения Союза художников Алтая «Шестой этаж». Творческому подростку вполне может быть интересно изучить работы художников города.

В историческом отделе Бийского краеведческого музея работает новая временная выставка, посвященная телефонным аппаратам. Узнать их историю можно с момента появления вплоть до наших дней.

В музее Чуйского тракта работает фотовыставка «Русское географическое общество на Алтае».

Также во всех отделах музея есть постоянные выставки, поэтому, если ваш ребенок никогда не был в музее, экскурсия туда может стать интересным вариантом проведения досуга.

Если хочется быть ближе к звездам, сходите в планетарий. Здесь будет интересно и детям помладше, и подросткам. По предварительной заявке можно посетить сам планетарий и там же музей ракетно-космической техники.

Постигать силу искусства

Бывали ли вы вместе с ребенком в театре? Большинство детей очень любят ходить на спектакли, ведь это совершенно иной мир, где царит своя атмосфера. Дети часто воспринимают посещение спектакля как праздник и долго потом переживают увиденное.

На каникулах в Бийском драматическом театре как раз будут идти спектакли, на которые можно отправиться вместе с ребенком. С ребятами помладше можно выбрать домашнюю сказку «Кот Леопольд» или волшебную сказку «Госпожа Метелица». Со старшими школьниками идеально будет посмотреть комедию «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя, которую проходят в школьной программе.

Бийский драмтеатр готовит премьеру народной комедии «Ночь перед рождеством»

11:01, 29.08.2019 2307

Кроме того, всей семьей на каникулах можно сходить в кино. В кинопрокате часто именно в период школьных каникул стартуют премьеры мультфильмов или семейных фильмов. Сейчас в кино идет трогательный семейный фильм «Пальма» о преданной овчарке, которая вынужденно расстается с хозяином. Также на больших экранах можно посмотреть мультфильмы «Айнбо. Сердце Амазонии», «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

Бийский рабочий