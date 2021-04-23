Бийск: Неделя до мая: какой будет погода в Алтайском крае с 23 по 25 апреля

Бийск: Неделя до мая: какой будет погода в Алтайском крае с 23 по 25 апреля23.04.2021
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Синоптики все еще не исключают вероятность осадков в виде снега, а ведь до мая осталась всего неделя!
По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится прохладная и ветреная погода, возможны осадки в виде снега.
23 апреля
Днем в пятницу температура от +4 до +9 градусов тепла. Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
24 апреля
В ночь на субботу в Алтайском крае от -2 до -7 градусов мороза. Преимущественно без осадков, в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем в первый выходной день на Алтае от +6 до +11 градусов тепла. Преимущественно без осадков, в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с дождём. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
25 апреля
В ночь воскресенья в Алтайском крае будет от -1 до -6 градусов. Преимущественно без осадков, в отдельных районах небольшие, в предгорьях местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.
Днем 25 апреля на Алтае относительно тепло – от +9 до +14 градусов. Преимущественно без осадков, в отдельных районах небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождём. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Кроме того, синоптики Алтайского ЦГМС передают на эти выходные дни штормовое предупреждение:
— В Алтайском крае в период с 22 по 24 апреля местами, 25-26 апреля на большей части территории края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).
Синоптики предрекли Алтайскому краю холодный май
14:07, 17.04.2021 1006