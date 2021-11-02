Бийск: Недалеко от Бийска водители сфотографировали перебегавших дорогу лосей

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Довольно крупные особи оказались близко к одной из машин – сидящие в ней бийчане сделали снимки животных

О встрече с лесными обитателями они рассказали в группе @chp.biysk:

— В районе поворота на Зональное были замечены вот такие красавцы. Лоси выходят на дорогу, будьте осторожны!

На кадрах видно, что один лось уже успел перебежать дорогу и был на обочине, а второй еще только пытался преодолеть поток машин – он находился на другой стороне дороги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП БИЙСК. НОВОСТИ. (@chp.biysk)

Бийчане посочувствовали животным:

— Красавцы, бегите подальше от людей!

— Господи, убереги их от извергов в человеческом обличье.

— Лучше бы не показывали их здесь, а то охотники набегут.

— Откуда там в Зональном лоси?

Напомним, жители Бийска встречали лосей и в черте города. Так, на квартале АБ, недалеко от района спорткомплекса «Заря», на камеры «Сотрудника» в 2018 году попала взрослая особь, бодро бежавшая куда-то по своим делам. Чуть позже, в этом же году, в одном из дворов на Зеленом клине бийчане обнаружили мертвого молодого лося.

Одно из объяснений, откуда лоси в черте города — это не только близость леса, но и генетическая память животных. Ранее по территории, где располагался Бийский химкомбинат, пролегали пути их миграции.

Добавим, что на территории Алтайского края лосей можно встретить довольно часто – в регионе, как и по всей Западной Сибири, это подвид лося европейского. Он достигает наибольших размеров среди других подвидов. Так высота в холке у него может быть до 216 см, длина тела до 270 см, масса до 500 кг и более.

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17:34, 15.10.2021 1889

Бийский рабочий