Бийск: Недалеко от Бийска водители сфотографировали перебегавших дорогу лосей
6
Довольно крупные особи оказались близко к одной из машин – сидящие в ней бийчане сделали снимки животных
О встрече с лесными обитателями они рассказали в группе @chp.biysk:
— В районе поворота на Зональное были замечены вот такие красавцы. Лоси выходят на дорогу, будьте осторожны!
На кадрах видно, что один лось уже успел перебежать дорогу и был на обочине, а второй еще только пытался преодолеть поток машин – он находился на другой стороне дороги.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бийчане посочувствовали животным:
- — Красавцы, бегите подальше от людей!
- — Господи, убереги их от извергов в человеческом обличье.
- — Лучше бы не показывали их здесь, а то охотники набегут.
- — Откуда там в Зональном лоси?
Напомним, жители Бийска встречали лосей и в черте города. Так, на квартале АБ, недалеко от района спорткомплекса «Заря», на камеры «Сотрудника» в 2018 году попала взрослая особь, бодро бежавшая куда-то по своим делам. Чуть позже, в этом же году, в одном из дворов на Зеленом клине бийчане обнаружили мертвого молодого лося.
Одно из объяснений, откуда лоси в черте города — это не только близость леса, но и генетическая память животных. Ранее по территории, где располагался Бийский химкомбинат, пролегали пути их миграции.
Добавим, что на территории Алтайского края лосей можно встретить довольно часто – в регионе, как и по всей Западной Сибири, это подвид лося европейского. Он достигает наибольших размеров среди других подвидов. Так высота в холке у него может быть до 216 см, длина тела до 270 см, масса до 500 кг и более.
В Алтайском крае на парковке у ТЦ на видео сняли бой крысы с колонком
17:34, 15.10.2021 1889