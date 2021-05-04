Бийск: Неделя после Пасхи с 3 по 8 мая: что можно и нельзя делать

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2 мая православные встретили Пасху, но на этом праздник Воскресения Христова не заканчивается – он длится до 8 мая.

В период светлой недели можно загадывать желания, быть рядом с близкими и радоваться жизни. Это самое яркое и позитивное время в году для любого православного христианина.

Неделю после Пасхи называют светлой седмицей или пасхальной неделей. В этот период нет обычного поста в среду и пятницу. В Светлую неделю можно есть любые продукты и веселиться от всей души.

Что можно и что нельзя делать в период с 3 по 8 мая

В светлую седмицу нельзя поститься, даже в том случае, если вы готовитесь к причастию. Это строго запрещено и без разрешения священника этого делать нельзя.

Во время чтения молитв дома и в храме нельзя делать земные поклоны. Можно кланяться только стоя.

Нужно радоваться и веселиться, но помнить, что всего должно быть в меру. Не стоит под предлогом светлого праздника налегать на спиртное.

На неделе после Пасхи нельзя заниматься домашними делами. Можно мыть посуду, но не более того. Категорически запрещено делать ремонт, заниматься тяжелым трудом в огороде. Конечно, это не значит, что нужно вообще ничего не делать. На этой неделе можно заниматься чем-то простым, мелкими бытовыми делами, в одиночку или вместе с близкими людьми, но без ругани, без ссор.

В период с 3 по 8 мая можно и даже нужно читать книги, развиваться духовно. Можно заниматься обучением, подготовкой к экзаменам. Считается, что в этот период Господь помогает лучше усваивать новую информацию.

Ни в коем случае нельзя скорбеть по усопшим, посещать кладбища, проводить панихиды. Продолжайте улыбаться, дарить друг другу подарки.

Хорошо, если в период Светлой недели после Пасхи у вас появится возможность взять отпуск. В этот период полезно не думать о работе, о проблемах.

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07:05, 04.05.2021 155

Бийский рабочий