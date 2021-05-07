Бийск: Не бойтесь одуванчика: дачников не будут штрафовать за сорняки

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В Госдуме опровергли информацию о штрафах для дачников за одуванчики.

Российские СМИ и соцсети переполошила новость, что одуванчики и прочие сорняки на дачном участке могут обернуться для садоводов многотысячными штрафами. Среди «дорогих» растений называли одуванчик лекарственный, мяту полевую и ряд других.

Однако документ, на который ссылался юрист, не имеет отношения к дачникам.

Дачникам за заросшие одуванчиками и другими сорняками участки не будет грозить штраф. Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, пишет «Российская газета».

По его словам, «тема сорняков» затрагивает исключительно производителей сельхозпродукции. Штрафы же грозят тем, кто нецелевым образом использует земли сельхозназначения.

— Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно! — заявили в Госдуме, добавив, что с борщевиком огородники сами борются и без штрафов.

Бийский рабочий