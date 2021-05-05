Бийск: Не только в Москву: в какие города чаще всего переезжают бийчане

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Более 4 тысяч человек уехали из Бийска за минувший год.

То ли ковидные ограничения, то ли падение доход — и соответственно отложенных на переезд средств сыграли свою роль, но в 2020 году из Бийска уехало почти на тысячу человек меньше, чем год до этого.

Так, согласно данным Алтайкрайстата за 2020 год из Бийска выбыло 4175 человек, в то время как по итогам 2019 года этот показателя был на уровне 5025 человек.

Основные направления миграции — традиционные Новосибирск, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. А еще среди регионов, куда чаще всего перебираются бийчане, — Томская, Тюменская и Кемеровская области.

Бийский рабочий