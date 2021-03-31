Бийск: «Немного нарушили»: фонтан в парке на Вали Максимовой отремонтируют

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Инцидент с разрушенной плиткой на фонтане прокомментировали в пресс-центре администрации Бийска.

Напомним, вчера «БР» сообщал, что плитка на зеркальном световом фонтане в парке Вали Максимовой была повреждена при уборке снега. Бийчане считают, что, если бы снег вовремя вывозили из парка, то такого бы не случилось, тем более, что фонтан расположен прямо у входа в парк, вывезти снег с этой площадки не трудно.

В администрации Бийска ИА «Банкфакс» пояснили, что во время работ по расчистке бульвара Вали Максимовой техника подрядчика ООО «Зеленстрой» «случайно немного нарушила» благоустройство фонтана. На данный момент решается вопрос о приобретении необходимых элементов. Фонтан будет отремонтирован в весенне-летний период за счет подрядчика, производившего работы по очистке бульвара.

Добавим, что и в прошлом году, когда плитка фонтана пострадала от рук (или ног?) вандалов, администрация Бийска ремонтировала его за счет подрядчика, который выполнял работы по монтажу фонтана – это фирма из Красноярска.

Не везёт: фонтан в парке Вали Максимовой пострадал во второй раз

09:08, 29.03.2021 1516

Бийский рабочий