Бийск: «Неделя искусства»: выставки картин открылись в некоторых бийских кафе

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С 5 по 12 декабря в городе пройдёт «Неделя искусства»

Бийск ждет масштабное культурное мероприятие. Оно организовано при поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре бийской администрации.

С 5 по 12 декабря в городе пройдёт «Неделя искусства». В частности, полюбоваться полотнами художников можно в некоторых бийских кафе. Например, к акции присоединилась кофейня «Шоколатте», там представлены работы, как профессионалов кисти и красок, так и новичков. Мастера не были ограничены ни в стиле, ни в материалах, ни в формате. Можно увидеть графику, живопись маслом и акварельные работы. Тематика произведений тоже многообразна.

Добавим, что в крупной сети продуктовых магазинов Бийска также организованы фотовыставки.

К «Неделе искусства» присоединились порядка ста творческих людей — это художники, фотографы, дизайнеры, мастера ручного труда и стилисты. Всю следующую неделю они будут делиться своими работами и мастер-классами. Ближайший из них пройдет 6 декабря в 18 часов вечера в Центральной городской библиотеке. Известные бийские фотографы расскажут о секретах съемки и фотопозирования.

Временная выставка фарфоровых миниатюр работает в Бийском музее

18:55, 20.11.2021 1593

Бийский рабочий